Têm nomes exóticos – Lone Star, Apollo, KKR, Bain, Cerberus, Blackstone – e são cada vez mais influentes na economia portuguesa: os grandes fundos internacionais de capital privado ("private equity") investiram em Portugal mais de 21 mil milhões de euros desde 2010, segundo dados da consultora TTR enviados à SÁBADO.Estes fundos vieram a Portugal aos saldos deixados pela crise económica com uma estratégia clara: comprar barato, resolver problemas depressa para valorizar o activo e vender com lucro. Investem em "distressed assets", ou activos em dificuldades, o que lhes vale nos media a designação menos eufemística de fundos abutre.São os donos do Novo Banco, da seguradoras Tranquilidade e Açoreana, das 272 casas compradas à Fidelidade e de milhões de euros em dívidas de pessoas e de empresas, cobradas por firmas de recuperação de créditos. É um negócio de risco, mas que quando corre bem gera milhões: o fundo norte-americano Blackstone, por exemplo, comprou o Almada Fórum em 2015 por 224 milhões de euros e vendeu-o três anos depois por 407 milhões.

