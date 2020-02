ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de fevereiro de 2020.

Quando o gigante norte-americano Apollo aceitou pagar 44 milhões de euros para tirar das cinzas do BES a seguradora Tranquilidade, já não havia outros compradores na fila – a Apollo, que com outros concorrentes andava a rondar a seguradora há meses, foi o único que ficou na corrida logo depois da resolução do BES, feita num país acabado de sair de um resgate financeiro. A aposta seria muito bem recompensada.Com a Tranquilidade, a Apollo comprou ainda o que faltava para ficar a controlar a 100% a AdvanceCare e, um ano depois, no início de 2016, juntou-lhe a seguradora do malogrado Banif, a Açoreana. As expectativas do fundo para a "saída" destes investimentos – palavra usada na gíria do meio para designar uma venda – eram ambiciosas: entre 200 a 300 milhões de euros. Mas em junho do ano passado, mais cedo que estimara, a Apollo vendeu por um impressionante total de 600 milhões de euros. Nos bastidores da comunidade financeira portuguesa fala-se em "negócio da China".Saiba como funciona o fundo Apollo, um dos maiores do mundo, e que tem feito vários negócios em Portugal: da Tranquilidade aos prédios comprados com polémica à Fidelidade, passando pelo empréstimo ao Sporting.