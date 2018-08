A extensa colecção de arte do Banco Espírito Santo (BES) encontra-se na posse do fundo de investimento Lone Star, que em 2017 se tornou dono do Novo Banco. São cerca de 50 milhões de euros em moedas raras, fotografias contemporâneas, pintura, mapas portulanos (cartas náuticas até ao século XIII) e livros quinhentistas.

Segundo o jornal Público, é o acervo de numismática o que mais se destaca, valendo 29 milhões. De seguida, surge a colecção de fotografia, avaliada em 10 milhões de euros; a pintura e os mapas, outros 10 milhões; e a biblioteca de estudos humanísticos, que vale 900 mil euros.

De acordo com o jornal, a colecção não pode ser vendida para fora do território nacional sem a autorização do Estado. Mas não há impedimento à venda caso as obras se mantenham em Portugal.