A ex-assessora do IRA que para já salvou o Orçamento a Costa

Era em 2018 chefe de gabinete de André Silva, então único deputado do PAN, quando a sua ligação com o grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA) foi apontada. No ano seguinte, na pré-campanha das legislativas, Cristina Rodrigues admitiu que não lera o programa eleitoral do próprio partido. Em junho deste ano passou a deputada não-inscrita e esta segunda-feira anunciou que se irá abster na votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 e garantiu matematicamente a viabilização do documento.





Foi há ano e meio, numa reportagem da TVI, que Cristina Rodrigues foi apontada como a ligação mais formal do PAN ao IRA, por ter prestado, enquanto advogada, apoio jurídico aos ativistas que resgatam animais em risco. Quando estava em curso uma investigação Polícia Judiciária relativa ao grupo, a então chefe de gabinete do PAN no Parlamento era suspeita de estar entre os encapuzados num vídeo divulgado pelo IRA.Na altura, depois de admitir que Cristina Rodrigues tinha prestado "esclarecimentos jurídicos a esta associação em nome individual, desconhecendo qualquer prática à margem da lei", o PAN negou qualquer ligação com o grupo de defesa dos animais suspeito de crimes de terrorismo e sequestro e vincou que mantinha "confiança política na assessora". Cristina Rodrigues acabou, na altura, por cessar "todo o apoio a qualquer associação".No ano seguinte à polémica, na pré-campanha das eleições legislativas, foi entrevistada num podcast como cabeça de lista por Setúbal. Confrontada com propostas do PAN, como o acesso dos animais ao Serviço Nacional de Saúde ou o fim do consumo de carne de vaca, Cristina Rodrigues admitiu que não conhecia o que o partido propunha em termos de salário mínimo porque não lera o programa eleitoral.Em junho deste ano, o presidente da Assembleia da República comunicou ao plenário que Cristina Rodrigues passava a deputada não-inscrita. Nessa altura, a deputada acusou a direção do partido de a silenciar e condicionar a sua "capacidade de trabalho".Afirmando que sentia cada vez mais a sua "voz silenciada", Cristina Rodrigues defendeu já não conseguir "lidar com a forma como o PAN tem sido orientado" e considerou não ser possível "inverter esse rumo através dos atuais mecanismos internos".Já como deputada não-inscrita, em outubro, propôs no Parlamento o alargamento do regime de faltas por motivo de falecimento para que este garanta um dia de luto pelo falecimento de animais de companhia de agregados familiares.No projeto de lei apresentado, a ex-deputada do PAN eleita por Setúbal considerava que "os dias previstos na lei não são claramente suficientes para permitir ao trabalhador lidar com o choque da perda", indicando que "a perceção da sociedade em relação aos animais é hoje bastante diferente daquela que era no passado".Esta segunda-feira, em comunicado, Cristina Rodrigues anunciou que se irá abster na votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021.A deputada mantém em aberto o sentido de voto para votação final global, considerando que "ainda existe um longo caminho a percorrer""Este orçamento do Estado tem coisas boas e tenta responder na medida do possível às necessidades criadas pela pandemia provocada pela Covid-19, mas também é verdade que mantém insuficiências em áreas que já existiam antes e que agora ainda se acentuam mais como é o caso do setor da cultura, do ambiente e das políticas de bem-estar animal", referiu.