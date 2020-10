de acordo com a representatividade dos grupos parlamentares

Esta segunda-feira, a dois dias da votação do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) na generalidade, uma deputada socialista foi diagnosticada com Covid-19, segundo avançou o Observador. Sem confirmar o caso de infeção na bancada do PS, a assessoria parlamentar disse à SÁBADO que a votação do Orçamento não é nominal, o que significa que um voto não altera o resultado final.Os votos são contabilizados por bancada, sendo os resultados apurados. Para que não acontecesse dessa forma, e a votação do Orçamento passasse a nominal - e os deputados, teria que ser feito um pedido.Com a abstenção do PEV , o último partido a posicionar-se nesta questão, o OE2021 deverá ser aprovado apenas com os votos favoráveis do PS (108), registando 105 votos contra, do PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.Para a aprovação serão essenciais as abstenções já anunciadas pelo PCP, PAN, PEV e da deputada não-inscrita Cristina Rodrigues. A deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira ainda não anunciou o seu sentido de voto, mas já garantiu que não vai votar contra.