Internados com Covid-19 duplicaram desde o início de outubro

Portugal voltou a registar esta segunda-feira um novo máximo de internados, havendo 1.672 doentes com Covid-19 hospitalizados, dos quais 240 são considerados casos graves ou críticos. O número mais do que duplicou desde o início deste mês de outubro e já ultrapassou os internados registados durante a primeira vaga da pandemia, quando o SNS esteve à beira da rutura. A última semana foi a que mais internados com Covid-19 registou nos últimos seis meses e previsões apontam que o número vai disparar e chegar aos 4 mil hospitalizados antes do fim de novembro.

A 30 de setembro, eram 666 os pacientes com Covid-19 internados em Portugal, com 105 destes em cuidados intensivos. Pouco mais de três semanas depois, o número chegou aos 1.600 e superou os números de março e abril, em que o Serviço Nacional de Saúde já estava sob pressão nos hospitais.

O aumento de casos do novo coronavírus em Portugal apanhou os hospitais portugueses desprevenidos. Só na última semana, foram adicionados às unidades de cuidados continuados 488 doentes com o novo coronavírus - número apenas inferior ao da semana de 5 de abril, quando este era de 598.

Os internamentos que hoje Portugal regista - 1.432 pacientes hospitalizados com Covid-19 - são, de longe, o maior número em unidades de cuidados continuados. O recorde até então foi ultrapassado na passada quarta-feira e tem sido superado nos últimos cinco dias.

Já o número de hospitalizados com Covid-19 em UCI é o maior desde 9 de abril. O recorde de doentes com Covid-19 em unidades de cuidados intensivos é de 7 de abril, quando eram 271.

Na última semana foram adicionados a estas unidades 75 doentes com Covid-19, o maior aumento de UCI desde a semana de 5 de abril e o terceiro maior de sempre em Portugal desde o início da pandemia. Apenas as semanas de 5 de abril (com 129 novos internados em UCI) e 29 de março (com 97) superam este registo.

Segunda vaga está a superar a primeira em internados

Em comparação com a primeira vaga da pandemia, que aconteceu sobretudo em março e abril, a pressão sobre o SNS é maior. Face ao desconhecimento sobre a doença, grande parte dos casos confirmados em março foram hospitalizados, aumentando o número de doentes hospitalizados.

Após o pico deste período, o número de internamentos chegou a ser superior a 1.300 a 16 de abril. A data correspondeu também à altura em que Portugal registava uma maior média de óbitos diários por Covid-19.

A situação atual é um pouco diferente. O número médio de casos na semana anterior a 16 de abril era de cerca de 700 infetados por dia. Nesta segunda vaga que Portugal atravessa atualmente, este número foi atingido em meados de setembro, no dia 17 desse mês, e o número de internados no total não chegava aos 500.

No final de setembro, o número de casos diários do novo coronavírus pouco se tinha alterado mas já era superior a 700, ao passo que o número de internados ficava nos 666 - o maior desde meados de maio mas nada de preocupante face à capacidade do SNS.

Na segunda semana de outubro, Portugal registou mais de mil novos casos de Covid-19 pela primeira vez desde abril e o número de internados rapidamente disparou desde aí.

Em apenas duas semanas e meia, foram confirmados mais de 37 mil novos casos do novo coronavírus e foram registados 908 novos internamentos - com o número a mais do que duplicar de 764 para 1.672.

Destes 908 novos pacientes com Covid-19, foram registados 126 internamentos em unidades de cuidados intensivos de doentes considerados graves. O número também mais do duplicou, dos 104 registados a 8 de outubro para os 240 registados esta segunda-feira.

O aumento de internados está já a mostrar-se em alguns hospitais. Na passada semana, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT) avançou que quase 86% das camas de enfermaria para covid-19 e 76,5% das camas de cuidados intensivos na região estão ocupadas.

São 563 camas em enfermaria, das quais 483 estão ocupadas, enquanto que das 102 camas em unidades cuidados intensivos, 78 estão ocupadas. "São números com que ninguém pode ficar, obviamente, completamente tranquilo, mas há aqui uma margem de expansão", indicou o presidente, Luís Pisco, à Agência Lusa, referindo que um nível 2 poderá aumentar para 917 as camas de enfermaria para covid-19 e para 185 as camas de cuidados intensivos.

Neste momento existem quatro hospitais em Portugal perto dos 100% de ocupação das suas camas em cuidados intensivos: o Hospital Beatriz ngelo, em Loures, o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, localizado no Barreiro, o Hospital de Santo António, no Porto, e o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Estudo prevê 4 mil internados daqui a um mês

E o cenário para Portugal não é famoso. O número de casos confirmados por dia não deve baixar tão cedo e os internamentos - o indicador que mede a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde - pode ultrapassar os 4 mil doentes hospitalizados com Covid-19 até ao final de novembro, mais do que duplicando os que o país tem neste momento.

Esta é a previsão de modelos matemáticos publicados na plataforma que resulta de uma parceria da COTEC Portugal e da Nova Information Management School (IMS), chamada COVID-19 Insights, que aponta que o país chegará aos 334 mil infetados até 25 de novembro - neste momento tem pouco mais de 120 mil.





Internados Covid-19 previsão

Os mesmos modelos, que estimam que o país chegará a confirmar mais de 9 mil casos por dia até ao fim de novembro, avançam também que Portugal irá quase triplicar o número de doentes em unidades de cuidados intensivos, chegando a 24 de novembro com 634 pacientes da Covid-19 em UCI - neste momento são 240.

Portugal está abaixo da média europeia em camas por 100 mil habitantes

A ministra da Saúde tem mostrado intenções de aumentar o número de camas gradualmente, mas a realidade é que carrega uma herança pesada de suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde. Dados europeus colocam Portugal abaixo da média europeia no que diz respeito a camas em hospitais por 100 mil habitantes e os últimos dados sobre camas em UCI, um estudo de 2012, colocam mesmo Portugal na cauda da Europa.

Entre os países da União Europeia, apenas sete apresentavam, em 2018, um índice menor de camas de hospitais por 100 mil habitantes: Suécia, Dinamarca, Reino Unido, Espanha, Irlanda, Itália e Chipre.

Em entrevista à TVI, o primeiro-ministro, António Costa, revelou que existem mais de 21 mil camas no SNS e que as unidades de cuidados intensivos podem chegar a ter 900 camas.

No entanto, a situação dos últimos meses contrasta com a dos anos anteriores. Nos últimos 20 anos, desde 1999, apenas uma região de Portugal continental aumentou o número de camas em hospitais, uma vez que antes da viragem do milénio o número de camas em hospitais era superior a 27 mil.

Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro viram o número de camas reduzirem em mais de mil e apenas o Algarve subiu neste aspeto nos últimos 20 anos.