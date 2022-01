'A partir de 30 de janeiro, os isolamentos vão passar a ser pouco cumpridos'

Foi precisamente 10 dias antes das eleições legislativas – que acontecem já no próximo 30 de janeiro – que o Governo divulgou a norma que permite que as pessoas em isolamento possam votar. Infetados e contactos de risco. Não há propriamente restrições: existe a recomendação de que estas pessoas votem entre as 18 e as 19h, que usem máscara (cirúrgica ou FFP2) e que, de preferência, usem transporte individual ou se desloquem a pé – em vez dos transportes públicos.



Contudo, a decisão, que se aguardava já desde o início do mês, está a preocupar os especialistas. "É a política a sobrepor-se à ciência", diz à SÁBADO Lúcio Meneses de Almeida. "Quando um delegado de saúde diz a uma pessoa que deve ficar em casa, diz porque a evidência científica nos ensina que há uma coisa que é o período de incubação da doença e um período de contagiosidade. Ou seja, há um período em que estando infetado posso infetar os outros. Não é um exercício de autoritarismo das autoridades de saúde pública", chama a atenção o médico de Saúde Pública.



Problema: decidir que estas pessoas podem ir votar põe em causa esta mensagem, considera o especialista. "Abre um precedente para o momento e para o futuro." Nuno Jacinto, presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar partilha da mesma opinião. "Estamos a dizer que afinal o isolamento pode ser quebrado por motivos de força maior, portanto, a partir de agora as pessoas vão sempre pensar: ‘Estou sozinho em casa, preciso de comprar pão, água e medicamentos, então tenho de sair.’ E vai ser muito difícil argumentar que não podem, que o isolamento é para cumprir. Então eu posso ir votar e não posso ir ao pão?", alerta.