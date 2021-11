A carta filha de pais incógnitos teve a bênção de Marcelo

Quem teve a ideia de escrever a carta aberta para pedir publicamente ao Presidente da República um prazo mais dilatado para as eleições legislativas? Quem mobilizou contactos para ter 117 pessoas, incluindo dois ex-presidentes do Tribunal Constitucional, a assiná-la?



Sendo uma iniciativa da sociedade civil, estas perguntas deveriam ter resposta fácil, mas as mais de 20 pessoas ouvidas pela SÁBADO, a maioria subscritoras da carta, não quiseram ou não souberam responder. Das informações recolhidas duas coisas são certas: o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa soube desde cedo que a carta estava a ser feita e as assinaturas recolhidas, tendo acompanhado o processo; e houve figuras do PSD, próximas de Paulo Rangel, que não assinaram a carta, mas que convidaram pessoas para assinar.

A referida carta foi divulgada nos media na passada quarta-feira como sendo assinada por personalidades de várias áreas profissionais e maioritariamente não ligadas à política. A sua divulgação chegou num momento sensível: no dia seguinte o Presidente da República iria comunicar ao país a sua decisão sobre a data das eleições.