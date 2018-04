O mais recente relatório da Comissão Técnica Amianto, presidida pela Agência Portuguesa do Ambiente, revela que foram encaminhadas para aterro 66.799,5 toneladas de resíduos de construção e demolição com amianto num período de três anos. O mesmo documento revela que 98% destes resíduos, recolhidos entre 2014 e 2016, foram colocados em aterros não perigosos.Este facto, segundo o Jornal de Notícias que acedeu ao documento, está relacionada com uma ambiguidade existente na lei portuguesa, em que existem duas portarias com indicações diferentes. "A portaria nº 40/2014, de 17 de Fevereiro, não estabelece a obrigatoriedade de deposição de resíduos de demolição e construção [RDC] em aterros para resíduos perigosos, o que contraria o disposto do decreto de lei nº 183/2009, de 10 de Agosto, que estabelece o regime jurídico de deposição de resíduos em aterro, com prevalência jurídica", explicou a APA citada pelo mesmo jornal.Para a especialista no tema da Quercus Cármen Lima, a decisão tem contornos económicos. A associação ambientalista estima que depositar estes resíduos em centros integrados, os CIRVER, é três vezes mais caros do que levá-los para aterros. Ainda assim, a Quercus assume que a maior preocupação "é a falta de controlo". Em declarações ao referido diário, defendeu que o relatório da CTA demonstra que "o Instituto da Mobilidade e dos Transportes não inspeccionou nenhum transporte de resíduos com amianto".Segundo o relatório da CTA, a construção continua a ser o sector que mais produz resíduos com amianto (73%). Já os municípios foram responsáveis por apenas 218,5 toneladas (1%) - mas são acusados de colaborar pouco com inquéritos sobre o tema.Em 2017, adiantou a Autoridade para as Condições do Trabalho ao JN, foi determinada a suspensão imediata de 21 trabalhos devido à "exposição ocupacional ao amianto" e levantados 500 processos de contra-ordenação, que deram origem a multas no valor de 122 mil euros.