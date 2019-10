Johnson recolhe pó de talco nos EUA por vestígios de amianto

Um ano após o grande escândalo que abalou a credibilidade do pó de talco da Johnson & Johnson, parece que os problemas não estão totalemnte resolvidos. A empresa está a recolher um lote de pó de talco posto no mercado norte-americano em 2018 por conter vestígios de amianto, substância reconhecida como cancerígena.O amianto foi encontrado pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos numa embalagem comprada online e vem trazer de voltas as dúvidas em relação à segurança dois produtos de talco da marca. No fim de 2018, a Reuters noticiava que a marca norte-americana sabia há várias décadas da presença de amianto no seu pó de talco para bebés, após ter analisado centenas de documentos confidenciais e anos de registos da empresa.A agência noticiou ainda que empresa escondeu deliberadamente a informação dos reguladores de saúde e do público, apesar de saber das consequências da utilização desta fibra mineral, permitindo que os seus consumidores tivessem contacto com quantidades significativas de amianto. Tanto o talco como o amianto são minerais que se desenvolvem na natureza, habitualmente muito perto um do outro, não é incomum aparecerem nos mesmos produtos.Por causa desde precedente natural, a empresa dos EUA testa regularmente o pó de talco que produz para verificar se há presença de amianto: de acordo com a investigação da Reuters, "desde pelo menos 1971 até ao princípio dos anos 2000, o talco bruto e o produto final da companhia testaram positivo para pequenos vestígios de amianto", mas os diretores e outros funcionários decidiram não partilhar a informação com as entidades devidas e com o público. A própria escreve, porém, que a maioria dos talcos analisados não continham sinais do mineral potencialmente perigoso.