Dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) indicam que o número de condutores sem habilitação legal aumentou.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

44 mil condutores na estrada com a carta caducada

Foram registadas mais de 44 566 falhas de renovação da carta de condução durante o ano passado, segundo dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), revela o JN.







REUTERS/Pedro Nunes

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos condutores fiscalização carta caducada

Os dados sobre a fiscalização das autoridades mostram que existe um aumento do número de condutores sem habilitação legal, nomeadamente, sem título para condução, com cartas cassadas ou caducadas. As multas para quem conduz sem a carta revalidada podem chegar aos 600 euros.Uma lei que entrou em vigor em 2008 obriga os condutores de automóveis ligeiros e motociclos a renovar a carta aos 50 anos, mas durante a pandemia e os confinamentos os prazos foram alterados e validade das cartas foi prolongado.