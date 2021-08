Infetados com variante Delta têm 300 vezes mais carga viral

Estudo sul-coreano comparou infeção com a variante dominante e a estirpe inicial do vírus que provoca da covid-19. No entanto, carga viral vai caindo e aos 10 dias já é igual à de outras estirpes.

As pessoas infetadas com a variante Delta têm 300 vezes mais carga viral do que aquelas infetadas com a versão original do novo coronavírus, causador da covid-19, no momento em que aparecem os primeiros sintomas. As conclusões são de um estudo sul-coreano.