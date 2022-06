30% dos partos em Lisboa e Vale do Tejo foram feitos em hospitais privados

As unidades de saúde de três grupos privados já acumulam um terço dos partos. Situação não ocorre no resto do País.

Os hospitais privados estão a fazer cada vez mais partos e, em 2021, foi nas unidades de saúde do grupo CUF, do grupo Lusíadas e do grupo Luz Saúde que se realizaram 28,5% do total de partos ocorridos na região de Lisboa e Vale do Tejo.





De acordo com dados recolhidos pelo jornal Público , a situação não se repete no resto do País.Recorde-se que nas últimas semanas se tem registado o fecho ou contrangimento de urgências de obstetrícia em vários hospitais públicos de Portugal, o que levou à criação de uma comissão de acompanhamento.