28 cães vítimas de maus tratos resgatados em Viseu

O Comando Territorial de Viseu da GNR anunciou em comunicado que, através do Núcleo de Proteção Animal (NPA), foram resgatados, no dia 23 de junho, 28 cães por suspeita de vários crimes de maus tratos a animais de companhia.





No âmbito de um despacho do Ministério Público, os elementos do NPA fizeram uma ação de recolha em vários locais do concelho de Viseu, segundo relevou um comunicado feito pela GNR.Além das operações de resgate dos animais, foi também apreendida uma arma de ar comprimido.Quatro homens foram identificados durante a ação, com idades entre os 20 e os 25 anos, e os animais resgatados foram entregues num canil local. "Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Viseu", avançou a GNR.