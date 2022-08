Ser professor sem curso de Ensino? 'Disfarça, mas faltam os 10 mil que fugiram da profissão'

Em causa estão os professores que se candidatam à contratação de escola com formação em áreas que não o ensino. Ministro anunciou que vai regulamentar até setembro a contratação destes docentes com habilitações próprias que se formaram depois de Bolonha.

Os professores com habilitações próprias - ou seja, que não tiraram um curso na área da Educação e Ensino - que concluíram os seus cursos depois de 2006 vão poder candidatar-se a lugares nas escolas já a partir de setembro. Até aqui, estavam já previstas as condições em que estes docentes se podiam candidatar, mas só para aqueles que fizeram os seus cursos antes da entrada em vigor do Processo de Bolonha (2006). O ministro da Educação, João Costa, anunciou, na sexta-feira, que estava a preparar o regulamento para definir as regras desta contratação, faltando apenas realizar "algumas consultas". Esta terça-feira, o Ministério da Educação (ME) manteve, em resposta à SÁBADO, que a publicação do decreto se "prevê para breve".