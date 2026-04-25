25 de Abril: Milhares de pessoas desfilam pela liberdade em Lisboa e no Porto

Com a presença de todas as gerações e vários políticos de esquerda.

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Milhares de pessoas marcharam este sábado em Lisboa e no Porto, para assinalar o 52.º aniversário do 25 de Abril, com a presença de todas as gerações e vários políticos de esquerda, entre uma profusão de reivindicações e cravos vermelhos.

Algumas horas depois das cerimónias oficiais na Assembleia da República, o desfile em Lisboa arrancou pelas 15:30, liderado pelas tradicionais Chaimite, as icónicas viaturas blindadas usadas em 1974 na Revolução dos Cravos e um portador de um cartaz alusivo aos presos políticos libertados há 52 anos.

No ponto de partida, na praça Marquês de Pombal, dezenas de milhares de participantes estavam já também prontos para descer a avenida em direção ao Rossio, entre as tradicionais palavras de ordem "25 de Abril sempre, fascismo nunca mais" e "Viva a liberdade".

Numa tarde de sol e calor, o desfile conta também com a participação habitual de numerosos sindicatos e centrais sindicais, que aproveitaram as comemorações deste ano para vincar os seus protestos contra o pacote laboral, juntamente com as presenças espontâneas de muitas famílias, e ainda bastantes turistas nas artérias laterais da avenida.

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Com Lusa