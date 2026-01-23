Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo: APA alerta para possibilidade de cheias urbanas

Lusa 19:48
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

As bacias hidrográficas do rio Minho, sub-bacia do Coura; do rio Lima, sub-bacia do Vez; do rio Cávado; rio Mondego; rio Vouga; rio Guadiana (sul) e rio Arade encontram-se em nível de pré-alerta.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou esta sexta-feira para a possibilidade de ocorrência de cheias em zonas urbanas na sequência da passagem da depressão Ingrid e reconheceu que a situação hidrológica pode “agravar-se significativamente” a partir de segunda-feira.

Cheias em Lisboa causam 174 ocorrências até às 22h
Cheias em Lisboa causam 174 ocorrências até às 22h CMTV

“A tempestade Ingrid provocará uma subida dos caudais nas bacias hidrográficas, com particular incidência no centro e norte”, explicou a APA numa resposta enviada à Lusa.

Nesse sentido, trata-se de uma situação hidrológica de vigilância, “podendo ocorrer uma subida de caudal acima do previsto, pelo que requer particular atenção junto das zonas ribeirinhas”, acrescentou.

Enquanto autoridade nacional da água, a APA revelou que podem vir a ocorrer cheias em zonas urbanas, nas bacias em nível de pré-alerta (potencial subida de causais) e alerta (caudais superiores aos habituais).

Assim, de acordo com a APA, hoje, as bacias hidrográficas do rio Minho, sub-bacia do Coura; do rio Lima, sub-bacia do Vez; do rio Cávado; rio Mondego; rio Vouga; rio Guadiana (sul) e rio Arade encontram-se em nível de pré-alerta.

Como tal, existe uma situação hidrológica de vigilância, podendo ocorrer uma subida de caudal acima do previsto, estando recomendado pela APA que seja feito o seguimento da situação hidrológica.

Desde quinta-feira e até sábado, a bacia hidrográfica do rio Vouga sub-bacia do Águeda encontra-se em 1.º nível de alerta, o que significa que se encontra numa “situação hidrológica potencialmente perigosa”, podendo haver “perigo para todas as atividades humanas realizadas no leito do rio e perigo potencial para aquelas que se realizem nas margens”, além de “potenciais inundações urbanas”, recomendando que seja intensificada a vigilância dos cidadãos.

Na próxima semana, as previsões meteorológicas indicam um novo episódio de precipitação intensa e, segundo a APA, “poderá configurar uma situação hidrológica potencialmente perigosa, com potenciais inundações urbanas, com perigo para todas as atividades humanas realizadas no leito do rio e perigo potencial para aquelas que se realizem nas margens”.

A APA lembra a articulação existente com todos os concessionários na gestão das barragens para garantir o encaixe entre eventos, “promovendo para tal descargas e assim conseguir maior encaixe durante os eventos, para reduzir a velocidade e o volume de água para jusante”.

“No entanto, esta operação não pode nunca colocar em risco a segurança das infraestruturas dado que têm um limite para esta operação”, refere a autoridade.

Portugal continental registou, entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 de hoje, 722 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, e foram deslocadas sete pessoas, revelou a Proteção Civil.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima.

Este nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) vigora desde as 16:00 de quinta-feira e até às 23:59 de sábado, e aplica-se a todo o território do continente “à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo”.

Na região Norte, dezenas de escolas estão fechadas devido às dificuldades de circulação causadas pela queda de neve.

Prevê-se chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos vermelhos (o mais grave numa escala de três), laranja (o segundo mais grave) e amarelo.

Os Açores e a Madeira também estão sob vários avisos amarelos e laranja.

Artigos Relacionados
Tópicos Depressão neve Açores Alerta meteorológico Portugal Alentejo Central Guadiana Águeda Instituto Português do Mar e da Atmosfera Agência Portuguesa do Ambiente
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau tempo: APA alerta para possibilidade de cheias urbanas