Circulação interrompida na Linha Azul do metro de Lisboa

Correio da Manhã 08:09
Devido à avaria de um comboio.

A circulação na Linha Azul do metro de Lisboa está interrompida devido a uma avaria de comboio. A informação foi fornecida pelo Metropolitano de Lisboa numa publicação na rede social X. A interrupção teve início às 7h57 e "o tempo de reposição poderá ser superior a 15 minutos", pode ler-se na publicação. 

