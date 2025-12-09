Sondagem coloca André Ventura na liderança da corrida às Presidenciais

Sábado – Pense por si

Henrique Gouveia e Melo tem vindo a descer nas intenções de voto.

André Ventura lidera as intenções de voto para as Presidenciais do próximo dia 18 de janeiro, segundo um barómetro DN/Aximage divulgado esta terça-feira. O líder do Chega reúne 19,1 por cento das preferências dos inquiridos, numa sondagem marcada pela descida de Henrique Gouveia e Melo.

André Ventura, líder do Chega
De facto, o Almirante é agora terceiro, com 17,5 por cento, atrás de Luís Marques Mendes, com 18,2. Mas na realidade, estes resultados representam um empate técnico entre os três candidatos, uma vez que estão todos dentro da margem de erro do barómetro, fixada nos 4 por cento.

Mais distantes do 'pódio' surgem João Cotrim de Figueiredo, com 10,5 por cento, António José Seguro, com 9,6, António Filipe, com 2,9 e Jorge Pinto, com 1,9.  

