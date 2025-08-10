Incêndios de Trancoso e Moimenta da Beira em resolução. Há quase 1.300 operacionais no terreno

Só em Moimenta da Beira estão neste fogo 429 operacionais e 137 meios terrestres.
Quase 1.300 operacionais estavam este domingo de manhã a combater incêndios em Portugal, com os fogos de Trancoso e Moimenta da Beira a entrar em fase de resolução, segundo dados publicados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Incêndios em Trancoso e Moimenta da Beira mobilizam 1.300 operacionais e meios terrestres
De acordo com o ‘site’ da entidade, consultado pela Lusa pelas 08h20, estavam no terreno 1.278 operacionais, 402 meios terrestres e um meio aéreo.
Durante esta manhã, o incêndio que afetou Trancoso entrou em fase de resolução, ainda que mantenha 338 operacionais e 108 meios terrestres.
Também Moimenta da Beira passou à fase de resolução, depois de no sábado ter estado descontrolado. Estão neste fogo 429 operacionais e 137 meios terrestres.
Estão ainda ativos os incêndios de Ribeira de Pena e Sirarelhos, em Vila Real, mobilizando, respetivamente, 118 operacionais, 46 meios terrestres e um meio aéreo e 156 operacionais e 44 meios terrestres.
No total, a Proteção Civil contabilizava 30 ocorrências de fogo esta manhã.
Portugal está em situação de alerta devido ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam para um risco significativo de incêndio rural.
Durante este período é proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.
A situação de alerta implica também proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".