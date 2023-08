Bispo Rui Valério é o novo patriarca de Lisboa

O Vaticano anunciou esta quinta-feira a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Rui Valério, como novo patriarca de Lisboa, sucedendo a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.







Rui Valério, de 58 anos, é natural de Urqueira, no concelho de Ourém, tendo sido ordenado padre em 1991, em Fátima.Pertencente os Missionários Monfortinos, foi o primeiro padre português daquela congregação a ser ordenado bispo.Manuel Clemente, que esteve à frente do Patriarcado de Lisboa nos últimos 10 anos, completou 75 anos no dia 16 de julho, idade prevista para a apresentação da renúncia ao lugar de titular da diocese.O Patriarcado de Lisboa, em nota publicada na sua página na Internet, informou, entretanto, que Rui Valério vai tomar posse da diocese no dia 02 de setembro, sábado, às 11h, na Sé Patriarcal, diante do Cabido.A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, dia 3 de setembro, às 16h, no Mosteiro dos Jerónimos.