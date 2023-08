Uma agente da PSP morreu e três ficaram feridos num depiste em Sacavém

A agente que morreu, de 28 anos, conduzia a viatura, que se despistou por baixo do viaduto da auto-estrada A1, cerca da meia noite, quando respondia a uma ocorrência em Camarate.

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

As mais lidas

Uma agente da PSP morreu esta quinta-feira e outros três ficaram feridos num despiste do carro patrulha em que seguiam, em Sacavém (Loures), disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.







Francisco Valente Carvalho/CMTV

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo a fonte, a agente que morreu, de 28 anos, conduzia a viatura, que se despistou por baixo do viaduto da auto-estrada A1, cerca da meia noite, quando respondia a uma ocorrência em Camarate.Os outros três ocupantes da viatura eram um agente e dois estagiários que seguiam na parte de trás do carro.O agente foi transportado para o Hospital de S. José e foi operado a uma perna, enquanto os estagiários foram ambos para o Hospital de Santa Maria.Um dos estagiários, que sofreu uma fratura na perna e outra no pulso, já teve alta e o outro, que sofreu várias fraturas na perna e lesões graves na face, ainda está internado.A mesma fonte explicou ainda que o carro patrulha respondia a uma ocorrência em Camarate, onde uma viatura estava a impedir a passagem de uma ambulância.