As touradas do Parlamento

Têm sido muitas as touradas no parlamento à volta da tauromaquia. Cristina Rodrigues vai obrigar os deputados a votar uma proposta legislativa para acabar com as touradas e reconverter as praças de touros. Mas nos últimos anos têm sido várias as vezes que o tema agitou a Assembleia da República, dividindo bancadas.



O histórico das votações mostra, aliás, que a iniciativa da deputada não inscrita (dissidente do PAN) tem muito poucas hipóteses de ser aprovada. Basta olhar para o que aconteceu em 2020, quando foram a votos propostas para proibir o financiamento público da tauromaquia. O plenário chumbou a iniciativa popular de cidadãos subscrita por 125 mil pessoas, e as propostas do PEV, BE, PAN e de Cristina Rodrigues. Na altura, PS, PSD, PCP, CDS e Chega votaram contra estas iniciativas.



O argumento de quase todas as bancadas que travaram o fim dos apoios públicos às corridas de touros foi o de não se poder impor o gosto por decreto. Uma visão que deixou – como é normal neste tema – PCP e PEV em lados diferentes das barricadas. A comunista Alma Rivera explicava então no plenário que apesar de “a cultura e as tradições não serem imutáveis, não se extinguem por decreto ou força” e defendia que o Estado “deve garantir a variedade da tradição popular”, justificando assim o voto contra a iniciativa apoiada pelos Verdes.