Ministro da Cultura vai a evento tauromáquico

Pedro Adão e Silva vai estar no domingo numa homenagem ao campino integrada na Feira de Maio da Azambuja, um evento tauromáquico que inclui uma tourada e várias largadas de touros como a que há uma semana vitimou um menor. A opção do ministro da Cultura é criticada pela Plataforma Basta de Touradas, que estranha o silêncio do Governo em relação ao envolvimento de crianças em eventos como as largadas de touros.