“20 segundos que salvam vidas”: DGS lança mensagem sobre higiene das mãos

No Dia Mundial da Higiene das Mãos, a Direção-Geral da Saúde aponta que a pandemia veio a cultura de lavar as mãos entre profissionais de saúde, com um crescimento de 76% para 83% de adesão ao cumprimento total do procedimento de higiene das mãos.