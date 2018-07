O Festival Summer Fest juntou cerca de 30 mil pessoas a assistirem aos concertos de sexta e sábado à noite.





14 pessoas foram detidas por posse e tráfico de droga durante o festival Summer Fest, que se realizou no fim de semana na Ericeira, concelho de Mafra, e ficaram sujeitas a termo de identidade e residência, anunciou esta segunda-feira a GNR.



Os 14 cidadãos, entre os 14 e os 28 anos, foram detidos pela GNR entre quinta-feira e sábado passados, durante uma operação especial de prevenção criminal, realizada durante o festival Summer Fest, no distrito de Lisboa.



Os detidos, na maioria já com antecedentes criminais, ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.



A GNR levantou ainda 47 contra-ordenações por consumo de estupefacientes e apreendeu múltiplas doses de canábis, cocaína e MDMA.



Na sexta-feira, pelo palco, passaram, o projecto "Summer Clash", com rappers portugueses e brasileiros, o rapper norte-americano French Montana, e os nacionais Wet Bed Gang, April Ivy, Fresh P, Dois Brancos & Um Preto e Cupcake Mafia.



No sábado, a noite foi ao som do DJ The Jillionaire, dos Major Lazer, dos rappers norte-americanos Joey Bada$$, Vic Mensa, dos portugueses Piruka e Pongo e ainda do DJ Sensi, Mike Lyte e Projecto Bug.