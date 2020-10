Pré-reforma para professores com 55 anos avança em 2021

O Governo está a preparar um conjunto de critérios para que o sistema de pré-reformas avance na Educação já no próximo ano. A medida está a ser preparada no âmbito da proposta de Orçamento do Estado de 2021, que foi aprovada na generalidade no Conselho de Ministros.

Segundo apurou o Correio da Manhã , a intenção do Executivo é usar o setor da Educação como referencial para toda a Administração Pública. Mais de 40 mil docentes têm mais de 55 anos de idade.