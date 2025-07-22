A história de Israel desde a fundação do estado em 1948, durante as guerras contra os países árabes e a acção terrorista até aos anos 90 do século XX, é muito especial do ponto de vista político e simbólico. Por muito que isto custe aos actuais "amigos de Israel", o primeiro país a reconhecer o estado de Israel foi a URSS, e, na época da primeira guerra, imediatamente a seguir à independência, o Avante! clandestino apoiava sem hesitações a acção israelita contra as "monarquias feudais árabes". Nos anos 50 e 60, a experiência dos kibutz era um ideal socialista para muitos jovens que, de vários países, foram para Israel trabalhar nessas comunas ideais. A partir dos anos 70 essa simpatia activa esmoreceu com a ligação de muitos grupos radicais europeus que se aliaram aos grupos terroristas palestinianos que punham em causa a existência do estado de Israel e conduziram acções espectaculares por todo o mundo. Permanecia mesmo assim uma ambígua admiração pela capacidade militar e particularmente dos serviços secretos israelitas, na sequência de toda uma literatura muito popular sobre o Haganah e filmes sobre as "operações especiais" conduzidas por Israel.

A honra perdida de Israel