Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
29 de julho de 2025 às 23:00

Agora que o governo Passos-Portas-Troika volta às claras ao poder...

Agora que temos um ministro desse governo a Governador do Banco de Portugal há muito para perguntar, embora eu duvide de que haja resposta.

…seria bom que uma velha exigência minha, a que ninguém liga nenhuma, mas na qual sou perseverante, seja atendida. É muito simples e tem um objectivo benévolo, podermos julgar o governo Passos-Portas-Troika pelo que ele realmente fez e não pela contínua sugestão de que tudo que fez foi mandado pela troika. Ou seja, conhecer pela documentação, que permanece fechada, quem propôs tal e tal medida de austeridade, se foi iniciativa do governo "que queria ir mais longe do que a troika", ou foi decisão dos nossos controleiros e assim se iliba o governo manietado pelo memorando assinado por Sócrates.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Pacheco Pereira A lagartixa e o jacaré 1109
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Agora que o governo Passos-Portas-Troika volta às claras ao poder...