Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
07 de outubro de 2025 às 23:00

Botijas de oxigénio

Ninguém sabe se o plano de Trump trará a “paz eterna” ao Médio Oriente. Mas, no meio das ruínas, é a única manifestação de realismo a brotar de uma cabeça reinante.

DONALD TRUMP apresenta o seu plano de paz para o conflito entre Israel e o Hamas – e eu vou à janela para contemplar os festejos das multidões pró-palestinianas. Finalmente! O fim do genocídio e a retirada das Forças Armadas de Israel!

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Genocídio Hamas Porto Lisboa Israel Luís Montenegro Sintra José Luís Carneiro CHEGA Manuel Pizarro Carlos Moedas
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Botijas de oxigénio