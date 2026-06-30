Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
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30 de junho de 2026 às 23:00

Temor e tremor

Uma democracia, por definição, precisa de cidadãos autónomos capazes de se autogovernarem. A cultura do medo corrói estas virtudes democráticas até só restar um rebanho temente e obediente, o sonho húmido de qualquer tirano.

SIM, O MUNDO ESTÁ MAIS QUENTE. Sim, a mão humana deu o seu contributo. Mas como é ridícula a histeria dos últimos dias com as “vagas de calor” que, aqui entre nós, nem sequer senti. Na Europa, os termómetros chegaram aos 40 graus? Certo. E daí? Ouço falar em 40 graus e penso logo na infância, enfiado no rio ou no mar, a abençoar os termómetros elevados.

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