Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
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07 de julho de 2026 às 23:00

Donald Trump perdeu a narrativa

Donald Trump perdeu a narrativa. O Irão foi um desastre, o Supremo já lhe tinha travado as tarifas e agora travou-lhe o ataque aos filhos de imigrantes nascidos nos EUA, a inflação que não para de subir. Claro que há sempre aqueles 30 e poucos por cento que abdicaram de pensar pela própria cabeça, mas a sangria nos independentes, nos jovens, nos latinos e nos negros é evidente. Tivessem votado com mais consciência: os sinais estavam todos lá.

Claro que continua a haver aqueles 30 e poucos por cento que abdicaram de pensar pela própria cabeça e se entregaram à obediência de um culto que presta vassalagem ao líder supostamente carismático e (risos) supostamente forte. Trump "líder forte"? Como assim? Alguém que prometeu não fazer novas guerras e se meter na aventura do Irão? Alguém que acenou ao povo iraniano com uma suposta perspetiva de Liberdade e dias depois deixou de falar disso, quando se apercebeu que, afinal, o regime iraniano não cairia como um castelo de cartas? Alguém que tenta livrar-se do atoleiro iraniano oferecendo uma completa vantagem estratégica a um dos piores regimes do mundo (agora com menos sanções, agora com a arma de Ormuz, agora com a certeza que, depois de uma guerra, afinal deu para um cessar-fogo sem oferecer qualquer garantia de abdicar do nuclear)?

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