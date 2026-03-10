Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
10 de março de 2026 às 23:00

Lobo Antunes

A minha geração tem uma dívida de gratidão com Lobo Antunes e com muitos outros escritores. Ajudaram-nos a ter uma memória e uma consciência sobre a Guerra Colonial

Nunca o conheci, sempre o li. A minha geração tem uma enorme dívida de gratidão com Lobo Antunes. Também com Manuel Alegre, Carlos Vale Ferraz, Lídia Jorge, João de Melo, Mário Carvalho, Assis Pacheco, João Paulo Guerra, Rui Azevedo Teixeira, tantos outros.

