Rendeiro, Salgado e PPP: 24 horas de falsos triunfos

Três notícias com um fio condutor comum marcaram as últimas 24 horas. A primeira foi a acusação pelo Ministério Público de dois ex-secretários de Estado do governo de José Sócrates, no âmbito do processo das Parcerias-Público Privadas (PPP) rodoviárias. A segunda foi a revelação, pelo Expresso, de uma execução sobre bens arrestados a Ricardo Salgado, para pagamento de uma multa imposta pelo Banco de Portugal. E a terceira, a principal do ponto de vista mediático, foi o anúncio da detenção na África do Sul do fugitivo João Rendeiro. Os três acontecimentos sublinham o fracasso da justiça portuguesa.