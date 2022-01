Mesmo a cumprir calendário, Catarina ganhou

Catarina Martins mostrou que a esquerda dura do Bloco tem um pensamento mais estruturado sobre economia - tema que dominou quase todo o debate - do que o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos.

Quem viu os últimos debates com o líder do CDS poderia prever que Francisco Rodrigues dos Santos não perderia a oportunidade de mostrar as suas credenciais de "direita conservadora" perante a coordenadora do partido que essa direita encara como o seu principal adversário, sobretudo na frente dos "valores": o Bloco de Esquerda.