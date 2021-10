Pedalar de roda no ar

Na metáfora de Jacques Delors "a União Europeia é como uma bicicleta: se não pedalamos caímos". De facto, a UE parece ser construída através de um processo de crise-solução-crise, numa lógica de inevitabilidade.

Há cinco anos vivíamos a crise dos refugiados, que provocava dificuldades nos controlos fronteiriços no espaço Schengen, a ameaça do terrorismo jihadista oriundo do norte da Síria, uma recuperação económica débil pós crise financeira de 2008 e um exercício referendário que culminaria no Brexit.

Todos acontecimentos relacionados com a dimensão externa da UE, mas com impactos importantes na estabilidade política das democracias europeias.