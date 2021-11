Geopolítica no Antropoceno

A crise climática sofreu este duplo efeito provocado pela pandemia, nesta nova era geológica onde os seres humanos estão no centro das transformações. O ator principal é a grande massa humana e as mudanças nos ecossistemas terrestres representam mudanças nas sociedades humanas.

Nos dias inaugurais do Antropoceno é necessário conceber o planeta Terra como sujeito das políticas públicas e não como mero objeto destas, ou palco das atividades humanas. A geografia já não serve apenas como décor desse palco, mas adquire uma dimensão de aprendizagem para governar o longo prazo. Surgindo uma nova escala espacial da experiência humana.



Os desafios perante os decisores políticos são imensuráveis. Já não basta navegar o mundo onde as relações de poder são ditadas pelo interesse nacional. Acabou a governação meramente reativa à política do governo anterior, tentando reverter a realidades passadas, conceções do mundo já ultrapassadas.



Na verdade, irreversível, passou a ser o progresso em si próprio. Doravante, será necessário encontrar respostas e linhas de ação visando combater as megatendências ambientais alarmantes e irreversíveis.