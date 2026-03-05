O líder do mal

Sob a alçada de Khamanei as sanguinárias forças de segurança do Irão abriram fogo contra manifestantes durante sucessivas ondas de protestos em 2009, 2019 e nas manifestações que se seguiram após o assassino de Mahsa Amini em 2022.

?Ali Khamenei foi o segundo Líder Supremo da República Islâmica do Irão. Em 37 anos, só um antes dele, sem existir a mínima vontade popular. Assumiu a poltrona em 1989, após a morte do aiatolá Ruhollah Khomeini, que por sua vez, ali esteve sentado no mesmíssimo assento desde a dita revolução de 1979 até ser enterrado. As calorosas felicitações que Guterres enviou ao séquito medonho pelo aniversario da tomada de poder cheira a melhoras da morte. Sem eleições, cada um no seu tempo, governou como a autoridade máxima num regime definido pela repressão, desestabilização e extremismo ideológico violento. Para quem anda estrábico mental, melhor se explica a rotina leprosa: prisão, tortura e a execução de dissidentes. Uma política marcada por canibal repressão dos movimentos de protesto, armamento e financiamento de milícias em todo o Médio Oriente, a institucionalização de cânticos de “Morte à América” e ameaças repetidas de destruição de Israel.

Sob a alçada de Khamanei as sanguinárias forças de segurança do Irão abriram fogo contra manifestantes durante sucessivas ondas de protestos em 2009, 2019 e nas manifestações que se seguiram após o assassino de Mahsa Amini em 2022. Em janeiro deste ano, as novas saídas à rua seriam reprimidos à laia da casa. Estima-se que pelo menos 30.000 pessoas foram mortas, um número que o regime jamais contestou de forma convincente. Ao longo desses ciclos de banhos de hemoglobina, estão documentadas milhares de mortes e dezenas de milhares de detenções.

Quando a televisão iraniana anuviou a morte de Khamenei, quase 24 horas após os ataques aéreos dos EUA e de Israel atingirem o seu complexo em Teerão, alguns segmentos da cobertura da imprensa adoptou um tom a beirar a reverência.

Descrito pelo The New York Times como um "clérigo linha-dura" que transformou "o Irão numa potência regional", mantendo, em simultâneo, hostilidade em relação aos Estados Unidos e a Israel.

O Wall Street Journal descobriu que Khamanei alimentava as ambições globais do país, embora enfrentasse dificuldades internas com uma economia em declínio. A Reuters referiu as suas "ambições ardentes" em relação a Israel e aos Estados Unidos. Ardentes, tal e qual. A BBC, sempre na primeira linha do cano, exibiu imagens de pessoas em luto, extraídas de transmissões controladas pela ditadura

Para The Washington Post, Khamenei ficou conhecido pela “barba branca espessa e sorriso fácil”, observando ter uma “figura mais paternal em público” do que o seu antecessor. O obituário destacou a sua predileção pela poesia persa e por romances clássicos ocidentais, incluindo Os Miseráveis, de Victor Hugo.

A Sky News rotulou-o de "arqui-inimigo" do presidente Donald Trump, enquadrando o momento como uma rivalidade pessoal. Espantoso ao contrário.

O homem que presidiu décadas de repressão acabou reinterpretado através de detalhes estéticos e posicionamento político. A barba. O sorriso. Os gostos literários.

As vítimas são secundárias.

Não se discute neste texto a polêmica dos autores de obituários. Trata-se de proporção.

Nos dias que governantes autoritários morrem, o peso moral do seu legado não deve ser atenuado por pormenores de estilo de vida nem tão pouco neutralizado por eufemismos. Chamar um ideólogo do regime de "linha-dura" obscurece a realidade de que o próprio chefiava um aparato estatal teocrático que prendia jornalistas, executava presos políticos, financiava o Hezbollah e o Hamas e ordenava repressões violentas contra o seu próprio povo.

As manchetes moldam a memória histórica. O primeiro parágrafo importa mais do que o décimo segundo. Na morte, as reputações destilam-se e governantes autoritários não devem ter o luxo de se diluírem.

Em Portugal, a modinha de embelezar o Lúcifer, que ditou a forca a homossexuais numa grua, também chegou. Por exemplo, o jornal Público escolheu uma adjectivação fofa: o religioso discreto que governou o Irão com mão de ferro. Parece que morreu um santo.

O jornal Expresso escreveu em gordas que a capital iraniana havia acordado em choque no dia 1 de Março com a confirmação da morte de Khamenei. Choque, isso. Como os carrinhos na feira. A prosa fraca prosseguiu: entre bandeiras e cartazes, milhares de pessoas reuniram-se na Praça Enghelab e entoaram slogans anti-EUA e anti-Israel num clima de luto e tensão. Podia ter mostrado imagens da enorme felicidade de mares e mares de iranianos no Irão e pelo mundo fora. Podia, mas isso seria, quiçá, dar razão a Trump e Netanyahu.

Felizmente há pouquíssimos Viriato Soromenho-Marques , Francisco Pereira Coutinho e Tiago Ferreira Lopes, cada um ao seu estilo, mostram saudades do Irão de Khamenei na televisão. O militar Agostinho deve estar a calmantes fabrico russo. O Irão iria arruinar Israel. Iria batatas com azevias.

Ditador brutal, cruel, com um fim trágico adivinhado. Essa é a frase certa escrita algures na Itália. Qual sorriso, qual mão de ferro, qual barba. Barba nobre e boa, e sábia tinha o meu pai amado.