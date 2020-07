Os inimigos da democracia

"Se não comeres a sopa vem o homem do saco". Nunca ninguém na minha infância concretizou quem era o homem do saco, para além de um vulto com um saco grande que levava (para onde?) criancinhas desobedientes. Sabia que não era o Pai Natal. O Pai Natal era o saco que trazia, este era o saco que levava. Amedrontado, lá comia a sopa, mas desconfiado.

Os partidos que nos têm andado a servir a sopa nos últimos 40 anos (PS e PSD, com alianças ocasionais à sua esquerda e à sua direita) deram em amedrontar os portugueses com o homem do saco, nos últimos anos. Agora até encontraram um rosto para ele: André Ventura, o perigoso populista que vai pôr a democracia num saco e levá-la ao ombro.

Que fique claro, não sou fã de André Ventura. A democracia que ele quer refundar à sua imagem será como ele: implacável com os inimigos, inexcedível com os amigos – não muito diferente da atual, na verdade, só mais assumida. A questão é que André Ventura, que por enquanto não manda nada na política portuguesa, se vier a ser o homem do saco é a consequência, não é a causa. Porque o verdadeiro problema é este: a sopa da pedra de que se faz uma democracia – onde cada movimento político, económico e social acrescenta o seu ingrediente ao caldo comum – tornou-se uma mixórdia intragável, onde os partidos dominantes comem a carne e deixam os cidadãos a mastigar o calhau.

O episódio deplorável de ontem, que acabou com os debates quinzenais no Parlamento, é um bom exemplo. Numa maratona de votações a metro – própria de uma Assembleia da Balbúrdia que não sabe planear o seu trabalho e deixa tudo para votar à pressa na véspera de ir de férias –, PS e PSD aprovaram a redução do escrutínio parlamentar ao Governo. A um Governo que anda a legislar mecanismos-turbo para gastar dinheiro público sem os controlos habituais e que vai receber uma chuva de fundos europeus para salvar a nação. E faz isto por iniciativa do líder da oposição! Não há caldo mais promíscuo, negocista e oleoso do que esta amizade pútrida entre Rui Rio e António Costa.

Mas este não foi o único golpe feito nas votações de ontem. Também por iniciativa do PSD, o Parlamento aprovou a alteração do número de assinaturas necessário para levar uma petição de cidadãos ao plenário do Parlamento. O PSD tinha proposto aumentar esse número das atuais 4 mil assinaturas para as 15 mil. O PS amenizou para as 10 mil. Para ter uma noção de proporção, para fundar um partido são precisas 7.500. A partir de agora, é mais fácil um grupo de cidadãos fundar um partido do que colocar um assunto na agenda do seu Parlamento eleito. PS e PSD foram claros: a Assembleia pertence aos que cá estão e quem está fora não racha lenha.

O Parlamento não serve, portanto, para fiscalizar o Governo. Nem serve para atender as preocupações dos cidadãos. Serve para quê? Para já, serve para financiar ilegalmente funcionários partidários. A denúncia de que o PSD estará a pagar pessoal político com dinheiro do Parlamento, atribuído a funções de apoio ao grupo parlamentar significa, além de um financiamento ilegal ao partido, que o PSD despreza a qualidade do trabalho parlamentar e valoriza a máquina partidária acima do desempenho competente das suas obrigações no Parlamento. Os votos de ontem só confirmam esta cultura vergonhosa, que Rio, arrogante, insiste em apresentar como grande avanço democrático. Não é a primeira vez que o menino do Colégio Alemão anuncia que nos acha a todos um bando de idiotas.

Rui Rio e António Costa não são democratas à altura da nossa democracia (ou de qualquer democracia que valha o nome, na verdade). Agitem os papões que quiserem: são eles os primeiros responsáveis por tornar o populismo popular.