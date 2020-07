Seis anos depois, finalmente o Estado português chamou ao Banco Espírito Santo aquilo que ele é: "associação criminosa". A acusação do Ministério Público ao bando de Ricardo Salgado será o julgamento da década – não só porque demorará provavelmente uma década, ou perto disso, a ser julgado, mas porque neste processo se contará a história trágica do que aconteceu à nossa democracia.

Este é apenas o processo principal relacionado com a falência do Grupo Espírito Santo. Ricardo Salgado acumula acusações e suspeitas noutros processos. Porque (em boa parte à vista de todos) ao longo dos anos tornou-se o chefe de uma rede tentacular de poder – que vai muito para lá da estrita definição de "associação criminosa" do Código Penal – que lhe permitiu pôr e dispor de outras empresas (lembram-se da PT?), de políticos, de partidos, de influências na comunicação social, tudo ao serviço dos seus projetos de poder e de acumulação de dinheiro, limpo ou sujo.

De fora deste processo estão as ligações do BES e de Salgado à Operação Marquês, à Lava Jato, ao Mensalão, a dezenas de outros casos de grande corrupção nacional e internacional. O BES foi uma associação criminosa com presença global, facilitadora ou executora de todo o tipo de negociatas, esquemas e circulações de dinheiro suspeito. Demorou seis anos a desenrolar apenas parte deste novelo; e demorarão pelo menos outros seis a julgar o processo, num sistema judicial pouco capacitado para ser eficaz nos crimes de colarinho branco.

Mas a lentidão e ineficiência da justiça é, para mal dos nossos pecados, a parte boa da história. Porque, mesmo devagar, anda. Tudo o resto está parado. O que é feito das conclusões da Comissão de Inquérito à falência do BES, que trouxe os seus deputados tão satisfeitos com o seu trabalho? Que reformas políticas foram feitas ao sistema financeiro – e é para isso que servem as comissões de inquérito, para apurar responsabilidades políticas e informar reformas institucionais? O que comprou Portugal com os milhares de milhões que já enterrou neste e noutros bancos? Alguma lição útil? Alguma reforma das instituições? Nada o indica, na semana em que o Governo nomeou, contra a vontade esmagadora do Parlamento, um cavalheiro da confraria para governador do Banco de Portugal, perpetuando a cultura de conflitos de interesses e promiscuidade que permitiu à associação criminosa instalar-se e prosperar durante anos, décadas, sem contraponto.

Porque é que a reação da República ao mais denso e tentacular caso de corrupção sistémica da história da nossa democracia oscila entre o devagar e o parado? Uma pista consta da acusação agora conhecida – e que a SÁBADO já tinha investigado: o financiamento político. É hoje sabido que os donativos feitos por Salgado e outros cavalheiros da esfera BES para a campanha presidencial de Cavaco Silva foram reembolsados pelo saco azul da associação criminosa – o que configura, na prática, um financiamento empresarial proibido por lei. É fácil supor que Cavaco e os seus mandatários financeiros não sabiam do esquema, e por isso é natural que não se sentem no banco dos réus.

Mas aqui está o ponto: nem toda a corrupção de Salgado foi ilegal. Já alguém olhou com atenção para os donativos da família e de outros administradores do grupo para outros partidos e campanhas eleitorais? Já alguém olhou com atenção para as relações "comerciais" do BES com os partidos políticos – tantos deles, a começar pelo partido do Governo, em situação financeira delicada ou mesmo em falência técnica? Já alguém – o regulador das contas e financiamentos políticos, que nos garantem que é uma coisa que existe em Portugal – escrutinou as condições contratuais dos empréstimos negociados entre o BES e os partidos?

Não estamos só a falar do passado. Basta olhar para a "resolução" do BES – não nos ia custar dinheiro, lembram-se? – para perceber que os cóbois do Texas que compraram as sobras do "banco bom" compraram na verdade a quota de Salgado na associação criminosa que continua a organizar bailaricos multibilionários no salão de festas do contribuinte. Não é só o que isto já nos custou. É o que isto continua a custar.

Há valor no julgamento que aí virá, muito para lá das acusações criminais concretas contra Ricardo Salgado – um homem cujos ex-amigos que agora fingem não o conhecer de parte nenhuma continuam a controlar muitas das alavancas do poder em Portugal. Acabar com essa "associação criminosa" é o trabalho que continua por fazer – e que nunca será feito, se os responsáveis políticos continuarem de dedos cruzados e se os cidadãos continuarem caladinhos a ver passar a festa. Não se pode acusar o "Dono Disto Tudo" sem levar a julgamento "isto tudo". Pois bem, que se julgue. Estamos a precisar de uma limpeza.