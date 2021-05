Na gaveta do Negrão

O arrastar de pés da Comissão de Inquérito ao Novo Banco na audição de Rui Pinto mostra que, para lá do teatro com os grandes devedores, há coisas que é melhor não apurar.

O presidente da Comissão de Inquérito ao Novo Banco, Fernando Negrão, foi elogiado quando, a semana passada, interrompeu a audição a Nuno Vasconcellos "em nome da dignidade desta comissão". O tubarão da Ongoing e devedor de 522 milhões de euros ao Novo Banco (o grupo, apadrinhado por Ricardo Salgado, deixou calotes totais de 1200 milhões, antes de Vasconcellos se baldar para o Brasil) estava no habitual roteiro do "não me lembro, a culpa não é minha" que tem sido a norma nas audições de grandes devedores.

As amnésias seletivas e o passa-culpas têm sido a regra na comissão que investiga a forma como o Novo Banco gere os buracos deixados pelo BES e se serve do Fundo de Resolução para ir tapando os maus negócios (ou negócios bons demais, é o que não se sabe) com dinheiro dos contribuintes. Por aí, nada de novo.

As audições aos grandes devedores – ou, mais propriamente, aos grandes caloteiros – têm sido ótimas peças de teatro. Os deputados brilham (com Mariana Mortágua, do BE, e Cecília Meireles, do CDS, à cabeça), alguns figurões sentem-se embaraçados durante umas horas, mesmo que depois voltem para casa descansados, com as mãos nos (nossos) bolsos, e o Parlamento faz-se rijo na descoberta da verdade. E, de facto, estas audições, tal como as audições semelhantes de comissões de inquérito anteriores, ilustram em carne e osso, ao vivo para a televisão, como funcionou a elite dos negócios em Portugal. Na verdade, como continua a funcionar, porque nada mudou.