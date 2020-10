O Presidente do Tribunal de Contas, a PGR e a escolha de um árbitro amigo

O Presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral da República desempenham um papel fulcral na nossa democracia. O Ministério Público é o titular da acção penal, ou seja, dirige a investigação criminal em Portugal. A sua actuação é muitas vezes incómoda para o Governo, em especial quando alguns dos seus membros são visados ou de alguma forma estão relacionados com alguns inquéritos em curso. Por sua vez, o Tribunal de Contas fiscaliza a legalidade e regularidade das receitas e despesas públicas, dá parecer sobre a Conta Geral do Estado e das Regiões Autónomas, aprecia a gestão financeira e efectiva as responsabilidades financeiras de titulares de cargos políticos. A actividade fiscalizadora do Tribunal de Contas e os seus alertas irritam frequentemente membros do Governo e das autarquias locais. Este tribunal é visto por alguns como um entrave e um polícia que fiscaliza constantemente a actividade política do ponto de vista orçamental. A verdade é que o Tribunal de Contas não é uma realidade unicamente portuguesa e a sua missão é absolutamente fulcral para a sanidade das contas públicas. Sem o controlo deste tribunal, as finanças públicas portuguesas já teriam colapsado há muito.

Esta semana o Senhor Primeiro-Ministro anunciou que não reconduzirá o actual Presidente do Tribunal de Contas, tal como sucedeu com a anterior Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal. Há algumas semelhanças entre as duas situações e estes casos só demonstram que o regime constitucional tem de ser alterado. A nomeação e exoneração dos titulares dos dois cargos depende de um impulso do Governo e concordância do Presidente da República. Atentas as funções que lhe competem, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Tribunal de Contas não podem estar dependentes de uma avaliação favorável do Governo para continuarem em funções. O ideal seria que a Constituição da República previsse apenas um mandato longo e não fosse possível a recondução. A situação actual permite a continuação no cargo a quem não belisque o Governo e o afastamento daqueles que exercem as suas funções com mais zelo. Por outro lado, o processo que conduz à nomeação destes cargos tem de ser necessariamente diferente. Não há qualquer escrutínio público ou por parte da Assembleia da República na escolha dos nomeados. O processo é pautado pelo secretismo e opacidade. A confiança politica em quem é indicado é o factor determinante. Se houver uma grande consonância entre o Governo e o Presidente da República, o Procurador-Geral da República ou o Presidente do Tribunal de Contas podem ser exonerados se se tornarem incómodos. No meu entender, não faz muito sentido que o principal alvo de controlo por parte do Tribunal de Contas (o Governo) indique a pessoa que será o presidente da instituição. É incompreensível que quem será fiscalizado indique a pessoa que o irá fiscalizar. Penso que qualquer cidadão percebe isto…

Neste momento encontra-se em curso o debate sobre o Plano Nacional de Combate à Corrupção. Um dos principais temas abordados é a prevenção. Sem dúvida que este aspecto é muito relevante. Assim sendo, nesta matéria seria bom alterar por completo o paradigma das nomeações para diversas entidades reguladoras e fiscalizadoras. Se no futebol uma equipa escolhesse o árbitro todos ficaríamos escandalizados, mas acontece o mesmo noutros sectores da nossa sociedade e parece que ninguém se importa. Os jogadores não podem escolher os árbitros, mas verificamos que isso ocorre frequentemente na política. É claro que para muitos dá jeito ter um árbitro amigo…