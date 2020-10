O segredo de justiça e os segredos da PGR

É do conhecimento público que várias caixas de correio electrónico de magistrados foram acedidas ilicitamente, bem como houve outras intromissões indevidas em sistemas informáticos da Justiça e do Ministério Público. Em alguns casos foram inclusivamente revelados dados que se encontravam em segredo de justiça. A segurança de informação sensível no que se refere à investigação criminal e às comunicações entre magistrados, tem de ser garantida pois, caso contrário, toda a investigação criminal poderá ficar comprometida. Não obstante a gravidade do problema, não tenho conhecimento da realização de uma ampla auditoria aos sistemas informáticos e canais de acesso às caixas de correio electrónico dos magistrados do Ministério Público, com vista a apurar da dimensão do problema. Desconheço igualmente que exista uma monitorização regular do sistema, de modo a aferir e prevenir o risco de acessos não autorizados, nomeadamente a informação respeitante a investigações de ilícitos criminais. Hoje em dia a informação é o bem mais precioso e é evidente que há dados muito importantes que não se encontram devidamente protegidos.Durante a investigação de certos processos destinados a apurar da prática de crimes de corrupção, alguns comentadores elevaram a violação do segredo de justiça ao patamar de crime mais grave do nosso sistema. Agora que esses processos já se encontram noutra fase processual, o tema desapareceu da agenda mediática, comprovando assim que apenas se tratou de uma cortina de fumo destinada a ocultar a gravidade de outros factos. É bom recordar que houve muitos que afirmaram de forma peremptória que o Ministério Público é o responsável por todas as violações de segredo de justiça e que cada vez que se verifique uma delas até se deveria abrir um procedimento de natureza disciplinar contra o magistrado titular do inquérito. O que essas pessoas têm agora a dizer quando se torna evidente que o segredo de justiça e o segredo profissional dos advogados pode ser facilmente violado com o recurso a meios tecnológicos? Durante anos discutiu-se qual seria a melhor forma de evitar a violação do segredo de justiça, pode começar-se desde já por melhorar a segurança dos sistemas informáticos da Justiça.Em momento recente, o Conselho Superior do Ministério Público discutiu arduamente se as declarações de voto de vencido deveriam ser publicitadas no seu boletim informativo. Para melhor se perceber a situação é preciso compreender bem o seu contexto. Nos últimos meses têm sido publicados vários votos de vencido que abalam algumas deliberações em que a Senhora Procuradora-Geral da República votou favoravelmente. Numa sociedade democrática e pluralista é importante aceitar opiniões diferentes, pelo que não se percebe como membros com assento no órgão supra mencionado, alguns eleitos pela Assembleia da República ( felizmente nem todos) e outros nomeados pelo Governo, tenham defendido o secretismo e a ocultação de posições, colocando-se ao lado da Senhora Procuradora-Geral da República. Para quem defende que a inclusão de mais membros não magistrados nos conselhos superiores das magistraturas iria aumentar a sua transparência, estamos conversados…De forma trágica, a opacidade começa a ser cada vez mais defendida no seio dos órgãos que gerem o Ministério Público. Em Fevereiro deste ano foi emitida uma Directiva pela Senhora PGR que consagrou a possibilidade de emissão de ordens secretas a magistrados, fora dos processos. A Directiva em causa foi suspensa, mas já se fala em recuperar a mesma com umas nuances que a tornem mais aceitável. Se se concretizar mais este episódio, ficaremos a perceber com mais clareza que se pretende construir um Ministério Público autoritário e menos transparente, o que prejudica o cidadão, mas aproveita a outros que gostariam de ter uma investigação criminal domesticada.