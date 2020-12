No dia 25 de Dezembro comemoramos o Natal. Para muitos portugueses é a festa mais importante do ano. Mesmo aqueles que residem em outros continentes deslocam-se ao nosso País nesta altura, para estarem mais próximos de amigos e familiares. As ruas enchem-se de iluminações, montam-se presépios e árvores de Natal, compram-se presentes e comida para elaborar as receitas tradicionais.O consumismo atinge o seu expoente máximo nesta época, com centros comerciais cheios e pessoas a atropelarem-se para conseguirem adquirir mais um presente. A este respeito é bom recordar as recentes palavras do Papa Francisco em que referiu que o Natal foi sequestrado pelo consumismo. O Pai Natal, com as cores da Coca-Cola, substituiu o menino Jesus, verdadeiro símbolo do dia que comemoramos. Os presépios praticamente desapareceram das residências.Os valores religiosos da época têm sido constantemente adulterados para satisfazer o lucro de empresas que pretendem facturar cada vez mais. O marketing agressivo das campanhas de Natal e a mensagem de que mesmo os bens mais caros estão ao alcance de quem tem salários baixos, cria uma ilusão de riqueza que acaba por ter consequências mais tarde. Parte do crédito utilizado para comprar prendas este Natal dará origem a acções em Tribunal para cobrança de dívidas, uma vez que muitas das compras são realizadas com o recurso ao cartão de crédito ou crédito ao consumo. O incentivo a que se adquiram cada vez mais e mais bens faz assentar o desenvolvimento da economia no consumo e não no investimento, verdadeiro motor do desenvolvimento. Este apelo generalizado à aquisição desenfreada de bens e serviços tem consequências também no sistema de Justiça.Há umas décadas, os portugueses só contraiam crédito para adquirir a sua habitação permanente. Agora fazem-no também para adquirir automóveis, mobiliário, viagens, electrodomésticos, roupas, telemóveis e tudo o que se possa imaginar. O aumento exponencial dos contratos de crédito levou também ao sobre-endividamento, ao incumprimento e à entrada em Tribunal de centenas de milhares de acções para cobranças de dívidas. É bom recordar que a larga maioria dos processos pendentes no sistema de Justiça tem como objectivo recuperar dívidas. Ao contrário do que muitos pensam, os processos de natureza penal representam apenas 5% da pendência processual.A sociedade de consumo acarreta novos desafios e problemas. A massificação dos contratos gera igualmente litígios em massa. A especialização dos Tribunais operada em 2014, com a criação generalizada de Juízos de Execução, tem permitido uma redução muito significativa da pendência do número de acções para cobrança de dívidas. O final das moratórias concedidas durante o período da pandemia representará um novo teste para os tribunais, pois nesse momento ocorrerá uma grande pressão sobre o sistema. Convém salientar que o desempenho dos tribunais encontra-se intimamente ligado à dinâmica da sociedade, designadamente ao desempenho da economia e ao modelo de desenvolvimento adoptado.Por último, o Natal este ano é diferente em virtude da situação pandémica que vivemos. A saúde, a família e os amigos ganharam um novo valor. Talvez este tempo nos faça reflectir sobre os verdadeiros valores natalícios. Para todos desejo boas festas.