O ano de 2020 foi um ano atípico devido à pandemia. O estado excepcional em que vivemos condicionou, de forma decisiva, a realidade nacional e internacional. No desporto, não se realizaram eventos como o Campeonato da Europa de Futebol ou os jogos olímpicos de Tóquio. A economia interna e externa travou a fundo, com quedas inéditas do PIB, mesmo nos países mais ricos e avançados.A política teve de responder a este novo desafio que rapidamente se assumiu como a preocupação central de todos os governos, mesmo daqueles que afirmaram que a Covid 19 é só "uma gripezinha". Neste quadro, a Justiça portuguesa também viu a sua actividade fortemente condicionada durante este ano que agora termina.No segundo trimestre de 2020, os tribunais e o Ministério Público tiveram de se adaptar à nova realidade. Nos processos, a prova testemunhal apresenta uma grande relevância, pelo que a comparência de pessoas nos tribunais trouxe diversas dificuldades, designadamente para prevenir riscos de contágio.Houve centenas de diligências e julgamentos que tiveram de ser adiados, por não se encontrarem reunidas as condições de seguranças, especialmente na fase inicial em que o desconhecimento sobre qual a melhor forma de combater a doença era enorme. Basta pensar que nessa altura a DGS afirmava que o uso da máscara dava uma falsa sensação de segurança.O Ministério da Justiça teve necessidade de instalar meios de protecção, como acrílicos, encomendar viseiras, máscaras e álcool gel, bem como reforçar as equipas de limpeza e reorganizar os espaços onde se realizam as diligências para assegurar a devida distância. Houve igualmente necessidade de implementar o teletrabalho, o que não se revelou tarefa fácil porquanto os inquéritos e muitos dos processos não se encontravam digitalizados.Não obstante todas as dificuldades, a Justiça funcionou no ano de 2020. Foi deduzida acusação no inquérito conhecido como universo BES, uma das investigações mais complexas que se realizaram em Portugal e que durou cerca de 6 anos, bem como no processo " Lex", em que foram acusados vários juízes desembargadores. Realizou-se o debate instrutório da Operação Marquês. Iniciou-se o julgamento do processo de Tancos e de Rui Pinto. Este último processo suscitou diversas questões sobre aspectos centrais do processo penal, entre outras, como devem ser valoradas as provas obtidas por um pirata informático, se o mesmo deverá ser protegido se colaborar com a justiça, bem como se poderá beneficiar de dispensa ou redução de pena se denunciar crimes graves.Para além da actividade judicial, discutiu-se a estratégia nacional contra a corrupção lançada pelo Governo, em particular um documento provisório elaborado por um grupo de trabalho nomeado pela Senhora Ministra da Justiça. Com base no mesmo, a comunidade jurídica discutiu o direito premial, o valor da confissão e os acordos de sentença, entre outros temas.Neste ano mereceram igualmente atenção as importantes alterações ao Código da Contratação Pública que flexibilizam os contratos públicos, mas permitem evitar o escrutínio do Tribunal de Contas e podem potenciar a corrupção.Convém igualmente recordar a polémica em torno da escolha do Procurador Europeu e da libertação excepcional de reclusos em virtude da pandemia.Dentro ainda das grandes controvérsias, a emissão de uma directiva por parte da PGR que permite a interferência dos superiores hierárquicos na condução dos inquéritos pelos seus titulares e a criação de processos administrativos paralelos ao processo penal mereceu a reprovação geral. A primeira directiva sobre este tema viria a ser suspensa e posteriormente revogada, mas em Novembro foi emitida outra que na essência repete a primeira versão. O grupo parlamentar do CDS-PP requereu a audição da Senhora PGR no Parlamento, o que veio a ser votado favoravelmente. Muitos outros temas poderiam ser aqui elencados, o que só demonstra o dinamismo da Justiça no nosso País, mesmo num ano em que tudo funcionou de forma mais lenta.Desejo a todos os leitores um Bom Ano novo com muita saúde.