Na última semana parece que o País despertou de um sono profundo. De repente, passou a ser a notícia do dia que um cidadão ucraniano tinha sido morto nas instalações à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O problema é que os factos ocorreram na primeira quinzena de Março. Desde as mais altas entidades políticas a dezenas de comentadores, o assunto não foi colocado na agenda política e mediática durante meses. Assim que a matéria assumiu maior relevo na comunicação social, procuraram-se rapidamente culpados e encetaram-se verdadeiras fugas para a frente. De um momento para o outro, factos que não assumiram grande relevância para o Governo durante 8 meses, parece que agora servem para motivar a acelerada liquidação do SEF. A acusação formulada contra os inspectores do SEF imputa-lhes a prática de factos muito graves. Aliás, a punição pela prática dos crimes que constam na acusação formulada pelo Ministério Público, em abstracto, poderá fundamentar a aplicação da pena máxima prevista pelo nosso ordenamento jurídico. No entanto, há que distinguir entre a árvore e a floresta. Se analisarmos o passado, em todas as polícias houve elementos que cometeram factos graves e isso, só por si, não fundamentou a extinção da instituição. A reorganização das polícias e as suas naturais repercussões na investigação criminal tem de ser efectuada num clima de serenidade e não de forma apressada, para satisfazer a opinião pública.Nos últimos anos tive oportunidade de participar, como convidado, em diversos congressos organizados pelo sindicato da carreira de investigação e fiscalização do SEF. Nesses eventos, participaram reputados oradores e um elevado número de inspectores do SEF, e aí foram abordados temas relacionados com as migrações e defesa dos direitos humanos. O elevado nível cientifico e o posicionamento humanista das conferências, contrasta radicalmente com os factos constantes da acusação.A reflexão sobre a política de estrangeiros tem de ir muito para além deste caso em concreto. É imperioso mudar substancialmente alguns aspectos operacionais relacionados com a actividade do SEF, começando desde logo pelas condições dos locais onde as pessoas que se encontram ilegalmente em Portugal aguardam antes de serem expulsas. A Senhora Provedora de Justiça já identificou alguns dos problemas, mas estes não foram solucionados. Há situações que se encontram diagnosticadas há muito tempo, mas teimam em não ser resolvidas. Por outro lado, há que perspectivar a evolução futura dos fluxos migratórios ilegais para Portugal e definir a estratégia mais adequada para o efeito, bem como o nosso quadro de cooperação no espaço europeu num mundo em mudança. Por exemplo, é cada vez mais evidente que não estamos bem preparados para lidar com a migração ilegal proveniente do Norte de África por via marítima, como demonstram casos recentes que ocorreram no Algarve.Por último, importa falar da Justiça, aquela que muitos consideram que é lenta e chega sempre tarde. Num panorama em que houve falhas em diversos quadrantes, verificamos que em cerca de 6 meses a Polícia Judiciária realizou uma investigação criminal complexa e o Ministério Público deduziu uma acusação. Em Setembro foi deduzida a acusação e a audiência de julgamento já se encontra agendada para o mês de Janeiro. Ao contrário do que alguns pretendem fazer crer, o sistema judicial funciona. Pelos vistos, em toda a situação que analisámos, foi o único que cumpriu a sua missão de forma eficaz.