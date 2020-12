Os megaprocessos e a investigação criminal

O tempo de resolução dos megaprocessos é frequentemente tema de conversa e intervenção pública. Na última abertura do ano judicial, altas figuras do Estado abordaram este assunto. O plano nacional de combate à corrupção também trata desta matéria. Já nos pronunciámos várias vezes sobre esta questão. O "fatiamento" dos megaprocessos levaria a que se perdesse a visão de conjunto, uma vez que se passaria a ver apenas a árvore e não a floresta. Nas situações em que os crimes se encontram ligados é contraproducente a separação de processos. Ainda em conferência recente na Universidade Católica, os juízes conselheiros Santos Cabral e Mouraz Lopes defenderam igual posição. O último falou mesmo na importância de se possuir uma visão "helicoptérica" para perceber melhor os factos que se está a investigar. Nos grandes processos são extraídas muitas certidões para investigar crimes autónomos, mas há sempre um núcleo que subsiste e apresenta grande volume e complexidade.No âmbito das 50 propostas que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público apresentou para combater a corrupção, há muitas medidas que permitiriam mitigar a lentidão associada a este tipo de processos. A alteração de algumas normas e o reforço de meios da investigação criminal, nas fases de instrução e julgamento são essenciais para solucionar este problema. Não podemos liquidar as grandes investigações, têm é de ser criadas condições para que as mesmas se desenvolvam mais rapidamente. A este respeito destaco a proposta de alteração ao Orçamento de Estado apresentada pelo Partido Comunista Português que mereceu aprovação recentemente. Segunda a mesma, até ao dia 31 de maio de 2021, o Governo terá de apresentar à Assembleia da República um Plano Plurianual de Investimento na Investigação Criminal que identifique e quantifique as medidas de investimento para um período de quatro anos, tendo como objetivo dar cumprimento à Resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo a tomada de medidas destinadas ao reforço da prevenção e do combate à corrupção. O plano deve ter em consideração factores humanos, técnicos, infraestruturais ou outros considerados relevantes em matéria de investigação criminal, nomeadamente, as variações nos quadros de pessoal do Ministério Público e da Polícia Judiciária, as necessidades de recursos técnicos especializados, a sua satisfação pelos quadros do Ministério Público e da Polícia Judiciária, bem como as necessidades de formação e recrutamento no âmbito do Estado; as necessidades existentes em termos de equipamento, material e infraestruturas ao dispor do Ministério Público e da Polícia Judiciária, a dotação do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria Geral da República com os meios humanos e materiais necessários à prossecução das suas atribuições, a identificação de obstáculos ou desadequações de natureza legislativa à eficácia da investigação criminal; bem como a identificação de áreas prioritárias de investimento face às previsões de evolução da criminalidade e necessidades daí decorrentes. Se esta norma for cumprida ( o que não é fácil, pois há um longo histórico de leis que nunca foram colocadas em prática no sector da Justiça), poderemos assistir a uma melhoria substancial da qualidade da investigação criminal, à diminuição da duração do tempo dos processos e a uma verdadeira aposta no combate à corrupção. Será uma verdadeira revolução na forma como se encara a investigação criminal. Vamos esperar para ver se se concretiza o que foi aprovado no Parlamento ou se continuaremos a aprovar leis que não saem do papel…Todos os operadores judiciários pretendem uma melhoria da resposta do sistema de justiça. No entanto, a esse respeito não posso deixar de mencionar uma decisão recente da Senhora Procuradora-Geral da República que terá como consequência aumentar substancialmente a lentidão da justiça na fase do inquérito, ou seja, no âmbito da investigação criminal. A directiva nº 4/2020 da PGR, ao permitir uma intervenção directa do superior hierárquico do titular do inquérito na condução deste, dará origem a uma torrente de requerimentos e incidentes durante a fase de investigação que não existiam até agora. Quando o titular do inquérito decidir constituir alguém como arguido ou interrogar determinada pessoa, é bem provável que comecem a surgir requerimentos dirigidos ao superior hierárquico para colocar em causa a realização de tais actos. Esses requerimentos poderão dar origem ao adiamento de inúmeras diligências de inquérito. Como é óbvio, se tivermos em conta que os megaprocessos podem ter dezenas de arguidos, o entorpecimento da investigação será notório. Num momento em que é uma prioridade nacional reduzir o tempo de duração dos grandes processos, a Senhora Procuradora-geral da República tomou uma medida que vai precisamente no sentido inverso. As consequências práticas irão fazer sentir-se em breve. Não deixa de ser estranho que ao mesmo tempo que o Governo apresenta o combate à corrupção como uma das suas prioridades, a PGR defina linhas de acção para o Ministério Público que irão prejudicar esse género de investigação.