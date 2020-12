A PGR e o Tribunal de Justiça da União Europeia

A Decisão Quadro 2002/584 estabelece a base para a cooperação judiciária europeia em matéria penal. A mesma afirma nos seus considerandos que " o objetivo que a União fixou de se tornar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça conduz à supressão da extradição entre os Estados Membros e à substituição desta por um sistema de entrega entre autoridades judiciárias. Acresce que a instauração de um novo regime simplificado de entrega de pessoas condenadas ou suspeitas para efeitos de execução de sentenças ou de procedimento penal permite suprimir a complexidade e a eventual morosidade inerentes aos atuais procedimentos de extradição. As relações de cooperação clássicas que até ao momento prevaleceram entre Estados Membros devem dar lugar a um sistema de livre circulação das decisões judiciais em matéria penal, tanto na fase pré sentencial como transitadas em julgado, no espaço comum de liberdade, de segurança e de justiça. As decisões sobre a execução do mandado de detenção europeu devem ser objeto de um controlo adequado, o que implica que deva ser a autoridade judiciária do Estado Membro onde a pessoa procurada foi detida a tomar a decisão sobre a sua entrega. "No dia 24 de Novembro de 2020, o Tribunal de Justiça da União Europeia ( Grande Secção), declarou que "o conceito de «autoridade judiciária de execução», na acepção do artigo 6.°, n.° 2, da Decisão Quadro 2002/584/JAI do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa ao mandado de detenção europeu e aos processos de entrega entre os Estados Membros, constitui um conceito autónomo do direito da União que deve ser interpretado no sentido de que engloba as autoridades de um Estado Membro que, sem serem necessariamente juízes ou órgãos jurisdicionais, participam na administração da justiça penal desse Estado Membro, atuam de forma independente no exercício das funções inerentes à execução de um mandado de detenção europeu e exercem as suas funções no âmbito de um procedimento que respeita as exigências decorrentes de uma proteção jurisdicional efetiva. O procurador de um Estado Membro que, embora participando na administração da justiça, possa receber, no âmbito do exercício do seu poder decisório, uma instrução individual por parte do poder executivo não constitui uma «autoridade judiciária de execução», na aceção destas disposições. "Esta recente decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que os procuradores holandeses não preenchem os requisitos necessários para serem considerados autoridade judiciária de execução porquanto não são independentes do poder executivo. Este Tribunal já se tinha pronunciado de igual forma relativamente à independência dos procuradores de outros sistemas, designadamente quanto aos procuradores alemães. Estas decisões têm necessariamente de conduzir a uma reforma do Ministério Público em diversos países da Europa, por forma a que a independência dos procuradores seja aprofundada ou então a uma alteração substancial do regime de cooperação judicial em matéria penal. A matéria que diz respeito ao cumprimento de mandatos de detenção europeu é extremamente importante, pois permite uma detenção simplificada no seio da União Europeia, em vez de se recorrer aos mecanismos clássicos, mais morosos e burocráticos. Há países que nos são próximos, como a Espanha, que estão a estudar a criação de um sistema que permita uma maior autonomia dos procuradores no âmbito da investigação criminal. Enquanto o Tribunal de Justiça da União Europeia e alguns países da Europa pensam em alterar os seus sistemas para concederem maior autonomia de decisão aos seus procuradores, a actual Procuradora-Geral da República encontra-se em contraciclo e publicou recentemente uma directiva em que permite que a própria possa dar ordens directas nos processos e interferir em investigações criminais em curso. Se tivermos em conta que a Procuradora-Geral da República resulta de uma nomeação política que tem como base uma proposta do executivo, verificamos que, alguém que foi escolhida pelo Governo e tem a confiança política do mesmo, irá determinar o resultado de investigações em concreto. Como é fácil de ver, a mudança de paradigma operada poderá colocar em causa o conceito de autoridade judiciária para efeitos de cooperação judiciária europeia.Em suma, para além de invadir as competências do Parlamento e regular por via administrativa o que compete à Lei ( a diretiva chega ao ponto de criar novos impedimentos para o processo penal, quando é evidente que tal só pode ocorrer no Código de Processo Penal), a Senhora Procuradora-Geral da República coloca em causa a posição do Ministério Público português no contexto europeu. As repercussões internas e internacionais da directiva nº 4/2020 da PGR terão um grande impacto na justiça portuguesa. Os efeitos devastadores da pandemia ofuscam a opinião pública e há quem aproveite o momento para fazer profundas transformações nos sistemas, valendo-se do facto de que não existe o mesmo escrutínio que numa situação normal. Não é por acaso que a publicação da directiva nº 4/2020 ocorreu no pico da segunda vaga da pandemia e no auge da crise sanitária e económica que assola o nosso País. Momentos como os que vivemos são propícios a derivas autoritárias e ataques ao regime democrático. Há que estar atento.