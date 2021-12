Bastidores: Zangas e polémicas

As guerras na família Champalimaud são tão antigas que poucas pessoas conhecem imagens do milionário António com os seus três irmãos. A fotografia de capa desta edição é provavelmente a última que António, Carlos, Henrique e Maria Ana Champalimaud tiraram juntos, ainda nos anos 50. Pouco depois, começaram as zangas na família – e os irmãos não voltariam a juntar-se. Não foi fácil conseguir a foto. Nem publicá-la – para que o retrato, que ocupa menos de metade de uma página A4, fosse reproduzido com qualidade, teve que ser fotografado. E para isso a redatora principal Ana Taborda combinou um encontro com a pessoa que lhe cedeu a imagem - e que não quer ser identificada - numa bomba de gasolina.





As contratações do PCP em Loures

O poder na Câmara de Loures mudou da CDU para o PS, e este coligou-se com o PSD. O Bloco Central na cidade começou com acusações do novo presidente, de que herdou €700 mil em avenças anuais e uma explosão dos gastos com pessoal. O jornalista Marco Alves foi perceber como foi a gestão da CDU em Loures e não precisou de muitos contactos para alguém lhe dizer que até a mulher de João Ferreira tinha sido contratada. O pior foi saber o nome dela. O segredo está fechado a sete chaves no PCP: João Ferreira foi candidato em cinco eleições (Autárquicas, Europeias e Presidenciais) e ela nunca apareceu. Nesta edição pode ver a história de Isabel Santa Rita e a de outros militantes comunistas contratados pela câmara.







Na Madragoa, os moradores e os comerciantes estão indignados porque o Metro de Lisboa quer que eles saiam temporariamente das suas casas, por causa das obras. O jornalista Alexandre R. Malhado esteve lá em reportagem



A jornalista Margarida Davim entrevistou Pedro Soares, ex-deputado e crítico da atual liderança do Bloco de Esquerda

A vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos contra a Covid-19 tem gerado polémica. A jornalista Lucília Galha foi falar com dois pediatras. Foi fácil arranjar um que discorda; já encontrar quem é a favor foi complicado (foram mais de 20 negas). O frente a frente, entre um especialista do Porto e outro de Lisboa, foi via Zoom, e o debate foi aceso. Muito.Luis Diaz é uma das figuras do campeonato. O colombiano vem de uma povoação remota, Barrancas, perto da fronteira com a Venezuela. Para estabelecer contacto com as pessoas que o acompanharam até à chegada ao FC Porto, em 2019, o jornalista Tiago Carrasco contou com a ajuda do português António Carraça (director para o futebol do Millionarios, de Bogotá). Após vários telefonemas, surgiram os pormenores. Pode ficar a saber que o pai dele vendeu cabras para ter dinheiro para chuteiras e equipamentos na escola de futebol em que jogou até quase aos 18 anos.