Os melhores negócios

No mundo do imobiliário, todos gostam de fazer bons negócios - comprar, vender e arrendar bem -, mas nem todos estão disponíveis para falar deles. Talvez porque o segredo seja a alma do negócio. Ainda assim, a jornalista Raquel Lito conseguiu reunir várias histórias de sucesso sobre como fazer bons negócios. Alguns que compraram uma habitação em planta para a revender pelo dobro. Outros que concorreram ao arrendamento acessível. Há ainda o caso de uma família que reabilitou um apartamento para o revender como novo - e, sobretudo, o exemplo de quem teve a paciência de esperar vários anos para encontrar um imóvel a estrear a um preço que já não se pratica. Neste trabalho fique também a conhecer as zonas mais em conta em Lisboa e no Porto.





De novo Maddie McCann

Depois de ler o novo livro do ex-inspetor da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, o jornalista Tiago Carrasco abordou a polícia criminal alemã. O objetivo era informá-los de que o antigo responsável pela investigação do desaparecimento de Madeleine McCann ia lançar uma nova obra a desmontar o inquérito germânico que tem Christian Brueckner como suspeito. As autoridades alemãs ouviram as questões, disseram-se de consciência tranquila em relação aos métodos usados e explicaram que Brueckner está a ser investigado por quatro crimes sexuais cometidos em Portugal. Espera-se que entre o fim deste ano e o início do próximo seja declarado suspeito oficial.



Já Gonçalo Amaral sustenta, após a análise da investigação, que não há provas contra Christian Brueckner. O livro cujo conteúdo revelamos nesta edição, começa a ser vendido no próximo dia 14 e terá direito a um desconto de 10% com a compra da SÁBADO.



Uma capa pessoal

A capa da última edição da SÁBADO provocou uma onda de indignação nas redes sociais. Tal como o diminutivo “Babush” do primeiro-ministro António Costa nunca provocou indignação, não nos passou pela cabeça que o título “A fabulosa aventura de Moedinhas” pudesse ser mal interpretado. Moedinhas é a alcunha pela qual Carlos Moedas é conhecido em Beja e como alguns amigos o tratam de forma carinhosa. Nada mais do que isso.



Boa semana.











